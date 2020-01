C’è posta per te, ospiti sabato 1 febbraio: Maria De Filippi si ferma (Di giovedì 30 gennaio 2020) C’è posta per te: Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti di Maria De Filippi Ultimo sabato caratterizzato da C’è posta per te in onda prima dell’avvento della settimana sanremse con il Festival della Canzone Italiana condotto dal grande Amadeus. Maria De Filippi, come ogni anno, farà piccola paura onde evitare che il suo programma si vada a scontrare con la manifestazione canora. Gli ospiti di C’è posta per te di sabato 1 febbraio sono (stando a FanPage) Ciro Immobile e Jessica Melena, chiamati come regalo da fare a un loro fan. Attualmente attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha mobilitato in diverse squadre tra Juventus, Genoa e Torino. Maria De Filippi si ferma: C’è posta per te non va in onda sabato 8 febbraio Gli ospiti della prossima puntata di C’è posta per te, dopo aver allietato il pubblico con la presenza di Antonio Banderas, Johnny ... lanostratv

