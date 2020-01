C' è posta per te | Andrea Offredi licenziato da Maria De Filippi?

Una proposta di legge già approvata dalla Camera estende le azioni per contrastare il cyberbullismo ed equipara il bullismo tradizionale allo stalking : Importanti novità, sul fronte della lotta al cyberbullismo, sono contenute nella proposta di legge, che ha come primo firmatario dal deputat M5S Devis Dori (nella foto), licenziata ieri dall’aula della Camera e che ora dovrà passare all’esame del Senato. La principale riguarda l’estensione delle azioni previste dalla norma, già in vigore dal 2017, anche al bullismo tradizionale, dunque agli episodi che si manifestano al di ...

Ciro Immobile e Jessica Melena saranno ospiti a C’è posta per te : Il calciatore della Lazio e la moglie (nonché mamma dei suoi tre bambini) saranno i personaggi famosi presenti nella puntata di C'è posta per te in onda sabato 1 febbraio. La trasmissione condotta da Maria De Filippi poi si prenderà una pausa per la concomitanza con il Festival di Sanremo 2020.Continua a leggere

Milano - la proposta dell’assessore Tajani per salvare le edicole : “Trasformiamole in infopoint” : Da attività floride a luoghi in cui si passa per leggere da lontano i titoli dei giornali senza fermarsi a comprarli. È questo l'amaro destino che ha colpito le edicole, diminuite negli ultimi anni del 30 per cento a Milano, a causa della forte crisi che sta vivendo l'editoria italiana. Per far fronte alla loro costante flessione, e trovare una soluzione, l'assessore di Milano alle Politiche per il lavoro, Attività produttiva e Commercio ...

The Suicide Squad : James Gunn posta un misterioso indizio su alcuni personaggi : Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha lasciato un commento che potrebbe contenere un indizio misterioso su alcuni personaggi. Il nuovo cinecomic DC The Suicide Squad è attualmente in produzione e il regista James Gunn, tramite un commento su Instagram, ha rivelato un indizio misterioso che secondo i fan potrebbe essere riferito a qualche personaggio del film. La scorsa settimana Daniela Melchior, che in The Suicide Squad interpreta ...

Corsport : gli strani spostamenti di Giuntoli confermano che l’offerta del Chelsea per Mertens c’è stata : Si continua a parlare della proposta del Chelsea per Mertens, anche se c’è la sicurezza che il belga non lascerà per adesso l’azzurro, il Corriere dello Sport, sottolinea che qualcosa ieri a Milano è successo a guardare gli strani spostamenti di Giuntoli “Vicino al Chelsea, s’è detto, e qualcosa deve essere successo, perché Giuntoli s’è allontanato dai luoghi centrali del mercato, è arrivato al Visconti Hotel, si ...

Le mascherine sono utili per proteggersi dal coronavirus? La risposta dell’esperto : Indossare la maschera chirurgica o "mascherina" è tra le raccomandazioni del Ministero della Salute per proteggere se stessi e gli altri dall'esposizione e dalla trasmissione del nuovo coronavirus emerso in Cina, 2019-nCoV. Ma quando e dove è effettivamente utile? Lo abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università degli Studi di Milano. Ecco cosa ci ha detto.Continua a leggere

Coronavirus - il ministro Speranza : “Gestito come colera e peste - da Italia risposta più efficace” : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferisce alla Camera dei deputati sulla situazione del Coronavirus, spiegando che l'Italia ha risposto in modo efficace all'epidemia, attivando tutti i controlli preventivi. Speranza, inoltre, ricorda che il virus, pur essendo classificato come di tipo B, sia stato trattato come colera e peste, quindi di tipo A.Continua a leggere

Agorà - Pietro Senaldi : "Operazione Renzi fallita - c'è uno spostamento da Forza Italia a Giorgia Meloni" : "Nel centrodestra c'è uno spostamento dei voti da Forza Italia a Giorgia Meloni, e sta fallendo completamente l'operazione di Matteo Renzi di intercettare i voti in uscita dal partito di Silvio Berlusconi". Pietro Senaldi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, analizza l'attuale situazione

Gazzetta : il Chelsea aspetta entro oggi una risposta per Mertens. De Laurentiis ci sta pensando : Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport non dà nessuna certezza per quanto riguarda la situazione di Dries Mertens e l’interessamento del Chelsea. Il club inglese ha fatto un’offerta al Napoli per l’attaccante belga dal momento che Lampard lo ritiene una pedina importante per completare l’organico del reparto. %-6 milioni subito, perché i Blues non vogliono aspettare giugno. Non è ancora arrivata una risposta, perché è ...

C’è posta per te postini - Andrea Offredi escluso? L’ex tronista interviene : postini C’è posta per te, Andrea Offredi non ci sarà nella nuova stagione del programma? I fan in attesa! La nuova stagione di C’è posta per te è iniziata da poche settimane, ma il pubblico ha già notato una grande assenza del cast. Tra i postini infatti eravamo soliti vedere anche Andrea Offredi, ex tronista […] L'articolo C’è posta per te postini, Andrea Offredi escluso? L’ex tronista interviene proviene da Gossip ...

Alitalia : ok a proposta Iv per soluzioni mercato - ‘stop soldi pubblici’ : Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno di Italia Viva, a prima firma del capogruppo in Senato Davide Faraone, che impegna il governo ad individuare per Alitalia soluzioni di mercato in tempi brevi, utili ad evitare l’impiego di ulteriori risorse pubbliche termini di prestiti all’azienda”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Italia Viva.“Nel testo dell’odg ...

Matteo Salvini prepara l’invasione leghista a Roma contro Zingaretti e la Raggi per il 16 febbraio - la risposta della Raggi “romani staccate la corrente ai campanelli” : Matteo Salvini ha reso noto prima su Facebook poi durante il suo intervento a “Porta a Porta” che il 16 febbraio sarà a Roma per incontrare i simpatizzanti della Lega. Il leader della lega vuole già iniziare a organizzare una mobilitazione popolare contro in primis il sindaco della capitale, Virginia Raggi e anche contro Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio. Secondo il leader della Lega, Virginia Raggi ha combinato ...

Israele - Erdogan boccia il piano di pace voluto da Trump : “Gersusalemme sacra per i musulmani”. Cosa prevede la proposta Usa : Hamas, Libano, Iraq, Giordania e Lega Araba bocciano il piano per la pace proposto da Donald Trump per il Medio Oriente, che prevede “due stati e Gerusalemme capitale indivisa del Paese”. In sostanza, piace soltanto a Stati Uniti e Israele. E un altro no deciso, di peso, arriva dalla Turchia: per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha definito il suo “un Paese centrale in Medioriente”, “è inaccettabile”, perché ...

