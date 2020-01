Cdp, a Napoli 30 opportunità di finanziamenti alle imprese (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dall`apertura della sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti, lo scorso 29 novembre, il Gruppo Cdp ha intercettato sul territorio campano circa 30 opportunità da sviluppare nei prossimi mesi, con un importo complessivo di finanziamento per le imprese pari a 400 milioni. La maggior parte delle aziende con cui sono stati avviati dei contatti appartengono ai settori della componentistica, del fashion e dell`agroalimentare. Nell`ultimo mese, Cassa Depositi e Prestiti ha finalizzato due diverse operazioni con imprese del territorio. A sostengo del Made in Italy, ad esempio, Cdp ha partecipato con 7,5 milioni di euro, a un bond per sostenere i piani di crescita di Isaia e Isaia, storica azienda napoletana di abbigliamento sartoriale maschile di alta gamma. Il prestito obbligazionario, per un valore complessivo di 15 milioni euro, è stato sottoscritto anche da Finint, Iccrea e dal fondo ... ildenaro

