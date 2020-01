Caudo: sabato con Raggi per inaugurazione via Palmiano (Di giovedì 30 gennaio 2020) ROMA. MUNICIPIO III, Caudo: sabato inaugurazione VIA Palmiano CON Raggi Roma – Un’infrastruttura viaria, di urbanizzazione primaria, che consentira’ un alleggerimento del traffico in una delle zone piu’ congestionate della citta’ sara’ inaugurata sabato 1 febbraio 2019 alle ore 12.30 alla presenza della sindaca Virginia Raggi e del presidente del III Municipio Giovanni Caudo. E’ quanto si legge in una nota del presidente del III Municipio, Giovanni Caudo. L’apertura della strada di Via Palmiano, che colleghera’ via Camerata Picena con il quadrante di Colle Salario, e’ legata alla trasformazione urbanistica del comprensorio di Monti della Breccia nel quadrante nord della citta’ e costituisce un’importante infrastruttura viaria di collegamento alternativo al viadotto dei Presidenti per Raggiungere il Grande Raccordo ... romadailynews

