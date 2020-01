Caso Yara, Massimo Bossetti torna a sperare: ci sono altri 54 campioni di DNA (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nonostante la definitiva condanna all’ergastolo per Massimo Bossetti, il Caso dell’omicidio di Yara Gambirasio continua ad alimentare le pagine della cronaca. Un’esclusiva del settimanale Oggi solleverebbe infatti dubbi sulla decisione della Corte di Cassazione. Nonostante quanto dichiarato, infatti, ci sarebbero altri 54 campioni di DNA del Caso Yara da poter analizzare. La speranza di Massimo Bossetti È ormai da tempo che la questione viene riproposta, in un modo o nell’altro. Già a fine novembre infatti i legali di Massimo Bossetti avevano affermato che ci fosse materiale per rifare l’esame del DNA. Un tentativo di scagionare il proprio assistito cui è stato anche negato il riesame dalla Corte dei Diritti dell’Uomo. Il settimanale Oggi rilancia ora la notizia, arricchendola di altri dettagli. Sembra infatti che non sia vero che non esistono più campioni di DNA utilizzabili per ... thesocialpost

