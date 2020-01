Casal di Principe, ubriaco aggredisce un operatore del 118 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un 25enne è stato arrestato per aver minacciato e aggredito un autista del 118, che si era recato presso la sua abitazione a seguito di una richiesta di soccorso. Casal di Principe Ha aggredito l’autista di un’ambulanza del 118 procurandogli lesioni, escoriazioni ed ecchimosi varie giudicate guaribili in 15 giorni. E’ accaduto la scorsa notte a Casal di Principe (Caserta) dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 25enne. L’uomo ha minacciato e malmenato il personale del 118 che si era recato presso la sua abitazione a seguito di richiesta di soccorso. A chiamare l’ambulanza sono stati i familiari dell’arrestato in seguito a un malore da lui accusato. Una volta sul posto, mentre veniva caricarlo sulla barella, il 25enne, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito l’autista del ... 2anews

