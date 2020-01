Carceri, ‘Gli Ultimi saranno’ arriva alla Camera: musica e teatro per i detenuti, “così l’arte abbatte i pregiudizi e dà una speranza” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uno spettacolo di musica e teatro, un “rito di improvvisazione che abbatte distanze e pregiudizi“. Ma anche una via per ribadire quanto scritto all’articolo 27 della Costituzione, dove si riconosce la funzione rieducativa del carcere. Questo è “Gli Ultimi saranno“: musicisti e attori che si uniscono ai detenuti e tramite l’arte consentono loro di condividere storie di vita, speranze e difficoltà. Un’iniziativa diretta da Raffaele Bruno, deputato del M5s, con lo scopo di accendere un faro su tutte le associazioni e i laboratori teatrali che quotidianamente operano nelle Carceri, affinché abbiano maggiori tutele e sostegno. Dopo 20 eventi realizzati in 15 diverse strutture, il convegno/spettacolo è pronto il prossimo 10 febbraio a fare il suo esordio alla Camera, alle ore 16 nella Nuova Aula dei gruppi parlamentari. “Se una società è una ... ilfattoquotidiano

