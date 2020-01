Cane incontra l’amico umano dopo mesi: tenerezza incredibile – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cosa succede quando un cucciolo resta lontano per mesi dal suo amico umano? Nel VIDEO, la reazione del Cane alla voce inaspettata dell’uomo che vi farà emozionare Cane ed essere umano (fonte: Pixabay) Il legame che si stabilisce tra un Cane e il suo amico umano è qualcosa di unico e fortissimo, un rapporto d’affetto e di fiducia unico al mondo: nel VIDEO, una piccola grande prova, con un cucciolo che rincontra l’amico dopo diversi mesi, dando vita ad una reazione davvero tenera. Chiunque abbia in casa un Cane o abbia sentito racconti di amici e parenti, sa bene che al rientro a casa, magari dopo una lunga giornata di lavoro, fido è li ad aspettare, manifestando la sua gioia in ogni modo possibile e, al contempo, anche la mancanza provata. Che siano di razza o meno, a prescindere dalla taglia e dal carattere, il rapporto che si stabilisce ... chenews

