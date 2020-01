Camorra, latitante dopo permesso premio: preso evaso – IL NOME (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sfrutta un permesso premio per passare il Natale in famiglia ma non rientra più in carcere. Nella notte, ad esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, personale della locale Squadra Mobile ha arrestato Daniele Scognamiglio, 45enne nato a Marano. L’uomo, detenuto presso la casa circondariale di Genova – Marassi dove stava scontando una condanna definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso, dopo aver beneficiato di un permesso premio, in data 21 dicembre 2019 non faceva rientro presso la predetta struttura carceraria. Scognamiglio, esponente del clan Grimaldi operante nel quartiere di Soccavo, è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile di Napoli all’interno di un’abitazione ubicata nel comune di Qualiano. L'articolo Camorra, latitante dopo permesso premio: preso evaso ... anteprima24

