Calvario finito per il cardinale Barbarin, assolto in appello (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma. Il cardinale Philippe Barbarin è stato assolto dalla Corte d’appello di Lione dall’accusa di non aver denunciato gli abusi sessuali di padre Bernard Preynat. Lo scorso anno, in primo grado, i giudici avevano emesso una sentenza di condanna a sei mesi (con pena sospesa). Un Calvario durato anni ilfoglio

