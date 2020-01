Calenda farà "un terzo polo del buon governo" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per Carlo Calenda, leader di Azione, il messaggio che esce dalle urne emiliane è molto chiaro: “Ha vinto il buon governo contro le urla e gli strepiti”. Ma ha anche vinto “una coalizione senza i 5 Stelle, tutta improntata al riformismo”. Tuttavia, dice in un'intervista al Corriere della Sera, se “dopo questo voto speravamo di recuperare il Pd, temo che sia irrecuperabile” in quanto il Partito democratico ha capito quel messaggio emiliano esattamente “al contrario”. Ovvero, “dal giorno dopo i suoi leader stanno dicendo che nasce una nuova stagione di bipolarismo basato su Pd e M5S da una parte e da Lega, FI e FdI, dall'altra”. E invece? Per lui questo assioma significa solo “populisti verso sovranisti” ed è assolutamente ciò “che è più lontano da ciò che serve a questo Paese”. Quindi, ragiona Calenda, “se il bipolarismo che arriva è populisti contro sovranisti noi dobbiamo costruire un ... agi

