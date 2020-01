Calenda contro il Pd: “È irrecuperabile, noi terzo polo tra sovranisti e populisti al governo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il leader di Azione, Carlo Calenda, parla del Pd dopo il voto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna: "Dopo questo voto speravamo di recuperare il Pd ma temo che sia irrecuperabile". L'idea di Calenda è quella di porre Azione alla guida di un terzo polo che si contrapponga a sovranisti (Salvini e Meloni) e "populisti" (riferendosi a Pd e M5s). fanpage

