Calcolo contributi Inps: anno effettivo lavoro ed estratto, come segnalare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calcolo contributi Inps: anno effettivo lavoro ed estratto, come segnalare Un anno di lavoro equivale sempre a un anno di contributi? Andando a verificare l’estratto, potrebbe esserci qualcosa che non quadra nel Calcolo. Ciò che conta è sapere a quanto ammontano i guadagni di ciascun anno: è dalla retribuzione, infatti, che dipende il peso contributivo e pertanto è meglio consultare l’estratto conto e valutare bene quanto si sta mettendo da parte. Ne ha parlato Silvia Ciufolini in un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì. Calcolo contributi Inps e anno di lavoro: il Calcolo Il servizio prende in esame una persona che ha effettuato diversi lavori part-time nella sua vita, fino a qualche anno fa, quando è stata assunta come impiegata in un’azienda di servizi per le imprese, ma sempre in contratto part-time (7 ore al giorno, 35 ore settimanali). Per ... termometropolitico

