Calciomercato Parma | Alastra al Pescara dopo l’arrivo di Radu

Nuova avventura per Fabrizio Alastra: il portiere ha firmato con il Pescara dopo il trasferimento di Radu al Parma Chiuso dall'arrivo di Ionut Radu al Parma, Fabrizio Alastra ha deciso di ripartire dalla Serie B. Scegliendo la maglia del Pescara. Ecco il comunicato del Delfino sull'arrivo del giovane portiere. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Alastra (Erice, 01.10.1997) dal Parma Calcio 1913.».

