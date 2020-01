Calciomercato Napoli, è il giorno di Petagna: visite mediche a Villa Stuart e firma (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’attaccante resterà alla Spal fino a giugno, prima di indossare la maglia del Calcio Napoli a partire dalla prossima stagione. Andrea Petagna è pronto per diventare ufficialmente un giocatore del Calcio Napoli, anche se indosserà la maglia azzurra solo a partire dalla prossima stagione. L’attaccante della Spal è arrivato questa mattina, intorno alle 9.40, a Villa Stuart, per sostenere le rituali visite mediche nella clinica romana. A seguire, è atteso nella sede della Filmauro dove firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, che lo legherà alla società partenopea, prima di tornare in prestito al club spallino. Ad accompagnarlo questa mattina il fratello e un collaboratore dell’agente Riso. L'articolo Calciomercato Napoli, è il giorno di Petagna: visite mediche a Villa Stuart e firma proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco 2anews

FabrizioRomano : Andrea Petagna al Napoli, colpo in attacco per giugno confermato: accordo totale con la Spal e visite mediche doman… - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | #Petagna è arrivato a #VillaStuart per sostenere le visite mediche - DiMarzio : Intesa totale tra #Napoli e Spal per #Petagna: cifre e dettagli -