Calciomercato Lecce, obiettivo difensore centrale: si punta Rogel (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Lecce, nuovo obiettivo per la squadra di Liverani: il nome è quello di Rogel del Tolosa Continua a muoversi il mercato in casa Lecce. Come riporta Gianlucadimarzio.com l’obiettivo è un difensore centrale. Il nome sarebbe quello di Augustin Rogel, classe 1997 in forze al Tolosa. Con la maglia della squadra francese non ha trovato molto spazio in questo periodo con sole sei presenze in Ligue1. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

