Calciomercato | la Lazio tenta il colpo scudetto! Attaccante per Torino e Parma | la

Ultime ore di Calciomercato, domani si chiude la sessione invernale e sono in arrivo altri botti per concludere alla grande una finestra che ha regalato colpi di scena e trattative importanti che hanno cambiato volto alle squadre per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le operazioni che riguardano i club del campionato di Serie A. ATALANTA – Guilherme Arana lascia l'Atalanta, dove era in prestito, e torna al Siviglia. Gli spagnoli poi gireranno il calciatore in prestito, all'Atletico Mineiro fino a giugno 2021, con opzione per il riscatto. FIORENTINA – colpo di scena in casa Fiorentina con il club viola letteralmente scatenato. Trattative avviate con Duncan e Igor (quest'ultimo per la prossima stagione), la novità è che al Genoa è stato chiesto Criscito. Torino – Il Torino si avvicina sempre di più al rinforzo in attacco. Dopo la partenza ...

