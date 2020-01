Calciomercato Juventus, colpo last minute: il nuovo rinforzo può arrivare dal Napoli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Un solo giorno al termine dell’attuale sessione di Calciomercato, con la Juventus pronta a studiare le ultime potenziali mosse in vista della sirena finale. Da valutare il capitolo acquisti, ma anche quello cessioni. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus, nonostante le smentite, potrebbe decidere di piombare con forte decisione su una nuova mezz’ala di centrocampo. Stand-by Rakitic, occhio al possibile affondo immediato per Allan. Calciomercato Juventus, Allan nel mirino di Paratici: i dettagli Il centrocampista del Napoli piace particolarmente a Paratici e si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico di Sarri. Il tecnico bianconero conosce benissimo il brasiliano, il quale potrebbe garantire sia la fase d’attacco, sia quella di contenimento. Leggi anche: Icardi Juventus, nuovo affare col PSG per portare l’ex Inter a ... juvedipendenza

