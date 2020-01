Calciomercato, il Napoli annuncia Petagna ma il suo esordio è rinviato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società sportiva calcio Napoli ufficializza l’acquisto di Andrea Petagna, ma prima della fine del campionato l’attaccante non vestirà la maglia azzurra. Petagna terminerà difatti la sua stagione a Ferrara per poi raggiungere gli azzurri a giugno. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020” questa la nota del club partenopeo. L'articolo Calciomercato, il Napoli annuncia Petagna ma il suo esordio è rinviato proviene da Anteprima24.it. anteprima24

