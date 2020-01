Calciomercato, gli ultimi botti: doppio innesto di Milan, Sampdoria, Spal e Verona! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ultime 24 ore di Calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A, in arrivo i botti con i club pronti a rinforzarsi ulteriormente, ecco tutte le trattative nel dettaglio durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ di Sky Sport. Il Parma ha chiuso l’arrivo di Caprari dalla Sampdoria, offerte per Gervinho. Fiorentina scatenata, è arrivato Igor della Spal, domani le visite mediche, si aggiunge e Kouame e Duncan e sta aspettando la risposta di Criscito, si sta cercando la soluzione migliore. Attivissimo il Milan, domani le visite mediche di Saelemaekers e Robinson, rispettivamente da Anderlecht e Wigan, si tratta di un’ala e di un terzino sinistro. L’Inter continua la ricerca ad un attaccante, no del Genoa per Pandev, manca ancora l’accordo per Slimani, infine sempre caldo il nome di Giroud anche nel mirino della Lazio ma anche ... calcioweb.eu

