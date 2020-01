Buffon Juventus, l’agente spiazza tutti: le dichiarazioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Buffon Juventus – Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Attraverso il quotidiano torinese il famoso procuratore si è voluto esprimere sul futuro del portiere bianconero. Parole enigmatiche, che non lasciano tranquilli i tifosi e che potrebbero forse aprire nuovi scenari di mercato. La permanenza dell’estremo difensore allenato da Sarri potrebbe essere in bilico. Buffon Juventus: Martina spiazza tutti Ecco quanto affermato dall’agente al noto giornale sportivo. Mistero su Buffon, il portiere non avrebbe le idee chiare sul futuro a detta di Silvano Martina: “Cosa farà non lo so, non lo sa nemmeno lui. Vediamo con la società, ci troveremo a fine marzo con la società e vediamo. E’ felice, aveva tante richieste ma quando c’era la possibilità di tornare l’ha colta al volo anche per stare con la ... juvedipendenza

juventusfc : «Padroni del nostro destino» ????Il punto di Super @gianluigibuffon ?? - tuttosport : #Buffon carica la #Juve: 'Non lasciamo nulla per strada' - sportli26181512 : Juventus, record di gol subiti: mai così tanti dalla stagione 2010-2011: 'A volte manca quell'attenzione che fa la… -