Brexit: turismo, diritti e confine in Irlanda. Ecco cosa succede col divorzio del Regno Unito dall’Europa (Di giovedì 30 gennaio 2020) I documenti sono due: l’accordo di recesso vero e proprio, che definisce i termini dell’addio di Londra a Bruxelles e la dichiarazione politica, che indica le linee guida del futuro rapporto post Brexit. Sono le due parti che compongono l’accordo di divorzio tra Regno Unito e Unione europea, che ieri ha avuto – come previsto – il via libera dall’Eurocamera ed entrerà in vigore alla mezzanotte del 31 gennaio. Gran parte dell’accordo di recesso, il Withdrawal Agreement, è stato negoziato nel 2018 dall’ex primo ministro Teresa May. Le modifiche ottenute da Boris Johnson dopo la sua nomina a premier riguardano essenzialmente le disposizioni speciali per l’Irlanda del Nord, l’unico confine di terra tra Regno Unito e Ue. Ecco di seguito i principali punti contenuti nei due documenti. turismo – Fino alla fine del periodo di transizione – 31 dicembre ... ilfattoquotidiano

