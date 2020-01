Brexit, gli italiani non perderanno 140 mila posti di lavoro nei prossimi 2 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Davvero la Brexit avrà un impatto negativo sull’occupazione degli italiani a Londra? I numeri e l’evidenza suggeriscono che l'allarmismo è esagerato. Otto richieste di residenza su dieci in Inghilterra, già oggi, hanno via libera. L’unico problema per gli italiani? Un po' di burocrazia in più. Anche sull'export, i timori sono eccessivi. fanpage

