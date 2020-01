Brexit cosa succede il 31 gennaio e cosa cambia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Brexit in dirittura d'arrivo. Dopo il voto di Westminster, il 29 gennaio anche il Parlamento europeo ha ratificato il Withdrawal Agreement che sancisce l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, formalmente alla mezzanotte del 31 gennaio come aveva promesso il premier Boris Johnson uscito grande vincitore dalle elezioni del 12 dicembre 2019. L'Accordo di Recesso é stato approvato con 621 voti a favore, 49 contrari (fra i quali i deputati scozzesi e britannici remainers) e 13 astenuti. Un voto senza sorprese: dopo le elezioni politiche che hanno confermato un forte pronunciamento per l'uscita del Regno Unito dalla Ue, era impensabile un disconoscimento di Strasburgo della volontà popolare, tanto più che il premier Johnson e l'allora presidente della Commissione europea Juncker avevano già annunciato lo scorso ottobre di aver ... gqitalia

antoguerrera : #Brexit, che cosa cambia dopo il 31 gennaio. Passaporti, visti, permessi e i prossimi 11 mesi di cruciali negoziat… - SareiIO : RT @Leo20111962: #BrexitDay non so' se verranno invasi dalle cavallette, O pioveranno rane, oppure moriranno tutti per la peste Bubbonica.… - alexognis : RT @BI_Italia: Parla l'amministratore delegato di La Doria, leader dei pelati nel Regno Unito: 'Il rischio più grosso è che vengano applica… -