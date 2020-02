Borsa, i migliori e peggiori titoli di Piazza Affari negli ultimi 10 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il rendimento calcolato sul prezzo ufficiale, con il re-investimento del dividendo, delle azioni quotate a Milano tra ... ilsole24ore

12xxxxx_10 : RT @Pazzesco12: Ricordo che in Italia prima dell'Europa si viveva bene con il nostro lavoro , con la borsa nostra , senza rendere a nessuno… - infoiteconomia : Leonardo scatta in Borsa, prevede risultati 2019 migliori delle attese - Pazzesco12 : Ricordo che in Italia prima dell'Europa si viveva bene con il nostro lavoro , con la borsa nostra , senza rendere a… -