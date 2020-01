Blizzard cancella le partite dell’Overwatch League in Cina a causa del Coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella comunicazione di Blizzard non viene fatto un riferimento specifico al Coronavirus, ma è chiara la volontà di di salvaguardare la salute delle persone coinvolte da un evento del calibro dell'Overwatch League, tra i più grandi del panorama esport, in seguito al numero crescente di decessi e contagi. fanpage

