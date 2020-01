Blake Lively: "Mi sono rotta la mano prendendo a pugni Jude Law" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Blake Lively si era infortunata sul set di The Rythm Section e ora ha svelato che l'incidente è avvenuto durante una scena con Jude Law. Blake Lively ha rivelato il modo in cui si è fratturata la mano sul set del film The Rythm Section: prendendo a pugni Jude Law. L'attrice ha infatti condiviso i dettagli dell'esperienza vissuta durante le riprese del lungometraggio action prodotto da Barbara Broccoli mentre era ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Blake Lively ha raccontato che la regista Reed Morano voleva che il film fosse realistico e ha accettato di non avere una controfigura, non rendendosi immediatamente conto di quello che avrebbe comportato. La star ha spiegato: "Era una scena di circa quattro minuti con me e Jude ... movieplayer

