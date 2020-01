Bimbo insultato, la lettera del papà: “Speculazione spregevole, ecco la verità” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Come aveva già anticipato anteprima24 arriva la reazione del papà del Bimbo preso di mira dalla gogna social per l’episodio della maglietta della Juve durante il match del San Paolo. Con i buontemponi del web si erano però aggiunti anche i giornalisti Cruciani e Mughini i quali via radio non hanno speso belle parole per il piccolo tifoso del Napoli. «Egregi Mughini e Cruciani sono il papà di quel piccolo, birbante, futuro e inevitabile ‘parcheggiatore abusivò, spero vogliate leggere in modo oggettivo questa mia risposta alle inutili offese da voi elaborate all’indirizzo di un piccolo Bimbo, primo della classe, generoso e amato in modo incondizionato da parenti e amici, che altro non ha fatto di male se non sfuggire alle indicazioni dei suoi genitori per affermare un proprio pensiero». Parte così la lettera fatta pervenire ... anteprima24

Ro_Berta_42 : RT @IlSensoDiCerte: Se anche nella #giornatadellamemoria un bimbo viene insultato dai coetanei solo perché la sua famiglia è originaria di… -