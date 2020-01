Bernardeschi Juventus, ora cambia tutto: nuova mossa a poche ore dalla fine del mercato! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bernardeschi Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Milan avrebbero interrotto sul nascere la possibile idea di scambio alla pari tra Bernardeschi e Paquetà. La sensazione è che Paratici sia pronto ad invertire la rotta confermando Bernardeschi al centro del progetto bianconero almeno fino al termine della stagione. Nessuna cessione, l’ex viola sarà confermato in bianconero. Bernardeschi Juventus, occhio alle ultime ore di mercato Detto questo, giusto ragionare con calma e attendere le ultime ore di mercato, non è escluso che in caso di offerta irrinunciabile, la Juventus decida di aprire le porte ad un addio immediato del suo jolly offensivo. Leggi anche: Icardi Juventus, nuovo affare col PSG per portare l’ex Inter a Torino Paratici valuterà attentamente il da farsi, ma resta un’unica certezza. L’ex viola verrà ... juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus: #Bernardeschi resta fino a giugno. Verrà valutato nel ruolo di mezz’ala, dopodiché si deciderà il suo fu… - GoalItalia : Niente Milan, né Barcellona ? La Juve si tiene stretta Bernardeschi ???? [@romeoagresti] - marcoconterio : ?? #Milan e #Juventus sono al lavoro per lo scambio tra Paqueta e Bernardeschi. Volontà di tutte le parti, intermedi… -