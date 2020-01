Beni culturali, on line il bando internazionale per due Istituti autonomi della Campania (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini insieme a Palazzo Reale sono gli Istituti culturali statali della Campania dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale pubblica on line da oggi. Si tratta di due dei tredici Istituti autonomi presentati questa mattina in conferenza stampa dal ministro per i Beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, realta’ gia’ consolidate insieme a quelle istituite con la recente riorganizzazione promossa dal ministro, alla cui direzione e’ possibile candidarsi attraverso il form on line sulla pagina del sito MiBACT www.Beniculturali.it/museitaliani. “Grazie a questo nuovo bando tredici importanti realta’ del patrimonio culturale italiano – dice Franceschini – avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali. ... ildenaro

