Bellissimi i tatuaggi di Benedetta Parodi fatti tutti in un giorno (Foto) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cosa ha inciso sulla sua pelle Benedetta Parodi(Foto)? Altri quattro nuovi tatuaggi per Benedetta Parodi che ieri si è regalata una piccola follia facendosi disegnare sulla sua pelle simboli importanti. Dopo il primo tatuaggio fatto nel 2016, una bacchetta magica a forma di forchetta per la sua passione in cucina, ieri ha scelto un’ala e tre cuoricini. Il simbolo della libertà tatuato sul braccio e lei su Instagram confida che ha un significato molto bello e che le ricorda sua madre che ieri l’ha chiamata preoccupata per i nuovi tatuaggi. Lei sorride ma ammette che a 47 anni si è un po’ rimbambita. Ne aveva uno solo di disegno indelebile sulla sua pelle e adesso in un attimo ne ha già cinque. L’ala è davvero bellissima, poi sul polso tre cuori, sono molto piccoli, uno colorato, gli altri due sono le sue figlie. Aveva voglia di condividere con le sue due ragazze qualcosa di importante, ... ultimenotizieflash

