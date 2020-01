Bedizzole, omicidio di Francesca Fantoni: centinaia di persone la ricordano con fiori e candele (Di giovedì 30 gennaio 2020) centinaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata per ricordare Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. I concittadini hanno lasciato fiori e candele davanti alla fotografia della donna. "Dobbiamo lottare perché non succedano più questi fatti", ha detto il sindaco del paese, Giovanni Cottini. fanpage

zazoomblog : Omicidio di Bedizzole confessa l’assassino di Francesca Fantoni: è accusato di omicidio volontario - #Omicidio… - infoitinterno : Bedizzole. Omicidio di Francesca Fantoni: fermato Andrea Pavarini - Notiziedi_it : Omicidio di Bedizzole, ha confessato il 32enne arrestato: incastrato dal sangue di Francesca Fantoni sulla… -