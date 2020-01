Beccato con l’amante allo stadio: il bacio finisce sugli schermi [VIDEO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non è certo un segreto che per essere infedeli bisogna anche essere molto intelligenti. Quest’uomo è stato Beccato in mondovisione mentre baciava la sua amante… allo stadio. SI chiama “Kiss Cam”, la famosa carrellata che le telecamere fanno sugli spalti dello stadio andando a ‘pizzicare’ degli spaccati di intimità tra i tifosi. È in un modo così semplice da sembrare stupido, che quest’uomo è stato Beccato insieme alla sua amante. Quando la telecamera si è soffermata su di lui e l’ha ‘pizzicato’, letteralmente’, a baciare una donna che non era sua moglie, il web non ha potuto fare a meno di notarlo. Perché la reazione dell’uomo, durante la partita Barcelona e Dolphin in Ecuador, è stata tutta da ridere. Appena si è rivisto sui grandi schermi dello stadio ha sciolto l’abbraccio, allontanato l’amante ... velvetgossip

