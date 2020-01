Beautiful trame americane: Steffy lascia Los Angeles (Di giovedì 30 gennaio 2020) Beautiful. Hope ha conosciuto Phoebe, senza sapere che in realtà è sua figlia. Tra le due è scattata una connessione speciale, che ha destabilizzato Steffy. Prossimamente, la giovane Forrester deciderà di staccarsi dalle ossessioni di Hope partendo per Parigi con Kelly e la piccola Phoebe. Beautiful anticipazioni: segreti e verità nascoste Nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe avrà una accesa discussione con Flo, in quanto capirà che sta maturando dei sentimenti nei confronti di Wyatt. La Fulton le dirà di non farcela più a mantenere il segreto sullo scambio di culle e di aver intenzione di rivelare ad Hope la verità su ciò che è realmente successo a Beth. La modella proverà in tutti i modi a fermarla, anche se non sarà facile. Intanto, Taylor esorterà sua figlia Steffy a combattere per la sua famiglia e a riprendersi Liam. Inaspettatamente però, la giovane Forrester dirà a sua madre ... kontrokultura

