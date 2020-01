BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 31 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 31 gennaio 2020: Dopo che Taylor (Hunter Tylo) non ha nascosto a Ridge (Thorsten Kaye) la propria opinione sul fatto che il posto di Liam (Scott Clifton) dovrebbe essere con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le bambine, la stessa Steffy – inconsapevole di aver adottato Beth – gioisce della sua vita attuale in cui è madre di due figlie. Stringere “Phoebe” è stata per Hope (Annika Noelle) fonte di felicità, ma anche un promemoria tangibile di quello che ha perso. Sapendo che il padre ha pagato l’affitto per diversi mesi, Zoe (Kiara Barnes) si è recata nell’appartamento di Reese (Wayne Brady) in cerca di un indizio che le faccia capire se il genitore sia in fuga da qualche problema… ed è sorpresa di trovarvi una ragazza, Flo (Katrina Bowden)! BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ... tvsoap

