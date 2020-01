Basterà questa fotocamera per farvi innamorare del nuovo flagship di Sony? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nuovi leak puntano l'attenzione sulle specifiche della fotocamera del nuovo flagship Sony atteso per il 2020 L'articolo Basterà questa fotocamera per farvi innamorare del nuovo flagship di Sony? proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

fear3am : ciò che abbiamo avuto oggi non lo avremo più così facilmente ma mi basterà per portare avanti questa giornata con due ore di sonno - nikhiljha13 : @diegofornero Dopo il pareggio fino a prima del 3-2 non c'è stato solo impegno, secondo me. Questa squadra ha ancor… - DavideRoss4 : @ElenaLadyOscar1 @Corriere Può essere ma era il tuo capitone a dire che avrebbe liberato l'Emilia. Ahahah rosica ro… -