Basket: Olimpia Milano, rimonta da urlo al Forum! Da -20 alla vittoria, Bayern Monaco sconfitto nel finale della 22a di Eurolega 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Undicesima vittoria, e da brividi, per l’Olimpia AX Armani Exchange Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. Nella 22a giornata di regular season, la formazione di Ettore Messina sconfigge il Bayern Monaco con il punteggio di 79-78, grazie a una strepitosa rimonta dal -20 maturato intorno alla metà del terzo quarto. Fondamentale il finale di Vladimir Micov, autore di 16 punti, ma non vanno dimenticati i contributi di Nemanja Nedovic (13), Luis Scola (10), Sergio Rodriguez (9 con 10 assist) e Kaleb Tarczewski, che prende il rimbalzo giusto, quello della vittoria. Al Bayern di coach Oliver Kostic non bastano i 18 di Danilo Barthel, i 12 di Nihad Dedovic e i 10 di Greg Monroe. Sei minuti in campo, senza punti, per Diego Flaccadori. Dopo l’inizio dedicato a Robert Archibald e Kobe Bryant, al quale, oltre al minuto di silenzio comune, sono state dedicate le infrazioni ... oasport

OA_Sport : Basket: Olimpia Milano, rimonta da urlo al Forum! Da -20 alla vittoria, Bayern Monaco sconfitto nel finale della 22… - sportli26181512 : Eurolega: l'Olimpia Milano batte il Bayern Monaco 79-78: Straordinaria impresa dell'Olimpia, che rimonta 20 lunghez… - Dario_Melli : Eurolega: l'Olimpia Milano batte il Bayern Monaco 79-78 -