Basket, la Miwa Energia ospita Nola nel ricordo del campione Bryant (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAnticipata a Sabato la partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie C Silver tra Miwa Energia Cestistica Benevento e C.A.P. Nola. La squadra di Coach Annecchiarico ha svolto una intensa settimana di allenamento dopo la vittoria non semplice di Mugnano ed attende i prossimi ospiti con la speranza di recuperare l’ala Moccia. Una sfida non troppo ostile per i cinghiali di Benevento in quanto trattasi di un match tra la prima in classifica imbattuta ed il fanalino di coda a pari merito con lo Sporting Portici. Come su tutti i campi d’Italia, al fischio di inizio le squadre rispetteranno un minuto di silenzio in onore del grande campione Kobe Bryant, idolo cestistico e non solo, deceduto improvvisamente pochi giorni fa insieme alla figlia Gianna e ad altre persone presenti nell’elicottero che si è schiantato. Per l’occasione i ragazzi della ... anteprima24

