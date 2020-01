Baseball: Bill Holmberg torna nell’ambiente azzurro come Coordinatore delle Nazionali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bill Holmberg è il nuovo Coordinatore delle Nazionali italiane di Baseball, e lavorerà dunque al fianco del nuovo manager Mike Piazza, di Paolo Ceccaroli e di Gianguido Poma. Questo è emerso dall’ultimo Consiglio Federale della FIBS, che ha ratificato, oltre a quella appena citata, altre decisioni. Holmberg è già stato Responsabile Tecnico dell’Accademia Nazionale, a Tirrenia, dal 2005 al 2017, prima di intraprendere l’avventura da pitching coach (ruolo già ricoperto in Italia) con la Germania. Il suo ruolo sarà di raccordo tra tutte le selezioni italiane, da quelle giovanili a quelle senior. Tra le altre decisioni del Consiglio Federale, ne sono state approvate alcune di natura prettamente tecnica: in Serie A1 si potranno utilizzare soltanto mazze in legno, mentre sono state anche abbassate le tasse gara. In particolare, in A1 si scende a 350 euro e in A2 a 300. Il ... oasport

