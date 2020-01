Barcellona-Leganes, Coppa del Re: news e pronostico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Barcellona – Leganes giovedì ore 19:00 L’imprevista sconfitta al Mestalla per 2-0 contro il Mestalla, sabato scorso, ha impedito al Barcellona di tenere il passo del Real Madrid, che è ora primo in classifica nella Liga spagnola con tre punti di vantaggio. È stata anche la prima sconfitta di Quique Setien da allenatore del Barcellona, peraltro legittimata dal netto dominio del Valencia per lunghi tratti della partita. Nella conferenza stampa prima della partita di Coppa del Re contro il Leganes, Setien non ha sminuito la sconfitta così come non ha nascosto che la società è attualmente in cerca di un attaccante. Luis Suarez, operato al menisco, non tornerà prima della fine del campionato. La trattativa con il Valencia per avere Rodrigo Moreno sembra essersi interrotta, perché il Valencia chiede una somma superiore a 40 milioni di euro, e il Barcellona non è ... ilveggente

Deepnightpress : Raddoppio 30-01-20:Mirandes-Siviglia,Barcellona-Leganes,Amburgo-Norimberga - Calciodiretta24 : Diretta Barcellona – Leganes: risultato in tempo realte, tabellino - Fantacalciok : Diretta Barcellona – Leganes: risultato in tempo realte, tabellino -