Barcellona: il 442 del Valencia blocca Messi e Griezmann (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Barcellona non è riuscito a innescare né Messi né Griezmann a Valencia. Il possesso palla è stato sterile Il Barcellona ha perso in modo disastroso a Valencia, sconfitta in cui sono emerse tante difficoltà tattiche. Il prolungato possesso palla richiesto da Setien si è dimostrato molto sterile, è mancata profondità e soluzioni di passaggio in avanti. Il Valencia, eredità di Marcelino, si è difeso con un compatto 442 che ha coperto benissimo la propria trequarti. Si vede nella slide sopra, con il centro sbarrato e Arthur che è costretto ad allargare il gioco. Il Barcellona non è mai riuscito a innescare Messi e Griezmann in modo pericoloso, e l’assenza di Suarez ha impedito di occupare bene il centro dell’attacco. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

