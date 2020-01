Barbara Alberti stratega | Rita Rusic presa di mira al Grande Fratello Vip (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il tempo nella casa del Grande Fratello Vip passa molto lentamente ma sembra essere usato in gran parte per pensare a delle strategie. Per questo nelle ultime ore stiamo vedendo una Barbara Alberti stratega, chi avrà preso di mira? Manca un giorno al secondo live serale della settimana per il Grande Fratello Vip, anche questa … L'articolo Barbara Alberti stratega Rita Rusic presa di mira al Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -