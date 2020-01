Bad Boys for Life: il cameo di Michael Bay crea un divertente buco nella trama (Di giovedì 30 gennaio 2020) Michael Bay, che ha diretto i primi due film della saga Bad Boys, apparirà in un cameo in Bad Boys 3 che porterà un elemento divertente alla trama. Il regista Michael Bay comparirà in un cameo in Bad Boys for Life, sequel delle due pellicole dirette da lui, creando un divertente buco nella trama del film, che prevede il ritorno della coppia formata da Will Smith e Martin Lawrence nei panni dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Bad Boys for Life arriva dopo 17 anni dal secondo episodio, il primo della serie che non sarà diretto da Michael Bay che, però, apparirà nel film con un cameo nel primo atto del film al matrimonio della figlia di Marcus, Megan. Il suo personaggio è senza nome e annuncia ... movieplayer

