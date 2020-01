Baby Yoda: la riproduzione a grandezza naturale è in pre-ordine online! (Di giovedì 30 gennaio 2020) I fan della saga di Star Wars potranno acquistare, al costo di 350 dollari, una spettacolare riproduzione di Baby Yoda a grandezza naturale. Baby Yoda potrebbe presto arrivare nelle case dei fan di Star Wars con una spettacolare riproduzione a grandezza naturale di cui online sono state diffude le prime foto. L'azienda Sideshow Collectibles ha annunciato che sarà possibile comprare la versione da collezione della creatura al centro della serie The Mandalorian, uno dei progetti destinati a Disney+. La riproduzione di Baby Yoda ha un costo di 350 dollari e sarà disponibile a partire dal mese di agosto. La creazione è caratterizzata dall'incredibile attenzione per i dettagli e tra le mani tiene anche la parte che ha staccato dalla Razor Crest. La società ... movieplayer

