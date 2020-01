AZ Alkmaar-Waalwijk, Eredivisie: pronostici e formazioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) AZ Alkmaar-Waalwijk è l’anticipo della ventunesima giornata di Eredivisie e si gioca venerdì alle 20: pronostici e probabili formazioni. AZ Alkmaar – Waalwijk venerdì ore 20:00 L’AZ Alkmaar rappresenta una grande rivelazione dell’Eredivisie 2019-2020: sta giocando un ottimo calcio ed è addirittura in lotta per la conquista del titolo nazionale. Al termine della scorsa stagione, John Van den Brom ha lasciato la panchina di questo club, si è trasferito all’Utrecht ed è stato rimpiazzato con Arne Slot, che gli aveva fatto da vice per lungo tempo e ha saputo ereditare benissimo un ruolo non facile. Il Waalwijk occupa l’ultima posizione della classifica del massimo campionato olandese e rischia seriamente di tornare presto nella seconda serie del calcio olandese, dopo aver centrato una promozione sorprendente, ... ilveggente

