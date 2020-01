Avete visto la moglie di Aldo Baglio? È nei film di Aldo Giovanni e Giacomo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il suo nome è Silvana Fallisi ed è la moglie di Aldo Baglio, uno dei volti del notissimo trio comico formato da Aldo Giovanni e Giacomo. I due, dopo essersi conosciuti sul palco di Zelig, hanno deciso di convolare a nozze negli anni Novanta. Non senza un precedente lungo corteggiamento da parte del comico palermitano, che si era invaghito della bella donna. Dal loro amore sono poi nati due splendidi figli: Caterina e Gaetano. I due ragazzi oggi vivono in Lombardia e, più precisamente, nella città di Monza. Il lavoro nei film di Aldo Giovanni e Giacomo Ma chi è Silvana Fallisi, oltre ad essere la moglie di Aldo Baglio? La donna, nata in provincia di Siracusa il 9 dicembre 1964, è una splendida attrice. E ha collaborato anche con Aldo Giovanni e Giacomo. L’abbiamo vista comparire in numerosi dei loro film: da Chiedimi se sono felice, a La leggenda di Al, John e Jack, passando per Tu la ... velvetgossip

