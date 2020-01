Avete mai visto il figlio di Enzo Iacchetti? Identico al papà [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Enzo Iacchetti è uno dei volti storici di Striscia la notizia. Per tanti anni è stato legato alla velina bionda Maddalena Corvaglia, ma prima di lei, il conduttore era stato sposato con Roberta, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Martino. Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti FOTO Classe 1986 Martino Iacchetti è il figlio di Enzo, uno dei conduttori più amati dai telespettatori italiani. Nato dalla relazione del presentatore con Roberta, Martino ha frequentato il liceo scientifico e successivamente l’università statale a Milano. Dal papà, Martino ha ereditato la passione per l’arte e lo spettacolo: il ragazzo, infatti, è un musicista ed attore. Martino ha avuto modo di lavorare insieme al papà durante lo spettacolo teatrale “Il Vizietto”, presentandosi ai casting nascondendo la sua vera identità per non ricevere alcun tipo di favoritismo: “Avevo ... velvetgossip

matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - Ariadnasleft : @ZeniaConfusa @manginobrioches I fascisti italiani il senso del ridicolo lo hanno sempre avuto connaturato. Ma l'av… -