Avengers: Endgame, i dispositivi di Tony Stark per i viaggi nel tempo mai visti così (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ecco i design alternativi realizzati per Avengers: Endgame dei dispositivi per viaggiare nel tempo ideati da Tony Stark, quelli che lui chiama GPS spazio-temporali. Avengers: Endgame è uscito in sala lo scorso aprile, ma in questi giorni il web pullula di design alternativi di diversi elementi del film Marvel. Vediamo insieme quelli relativi ai GPS spazio-temporali che Tony realizza per la missione dei Vendicatori. Nonostante l'iniziale riluttanza di Tony (Robert Downey Jr.) nel voler partecipare all'ultima missione degli Avengers atta a salvare il mondo dalla Pietà del Titano Pazzo - come definisce Thanos il suo aver dimezzato la popolazione dell'Universo -, sarà proprio Stark ad aiutare i compagni a trovare il modo di viaggiare nello spazio-tempo senza... Beh, senza che accada ciò che è ...

