Avellino, spaccio di droga: 35enne arrestato dai carabinieri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale carabinieri di Avellino che sta consentendo il sequestro di importanti quantitativi di droga, permettendo, nel contempo, di assicurare numerosi spacciatori alla Giustizia e segnalare alle competenti Autorità Amministrative un consistente numero di consumatori. In tale contesto un’altra importante attività è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno tratto in arresto un 35enne di San Martino Valle Caudina, già noto alle Forze dell’Ordine. I fatti si sono svoti nella serata di ieri ad Avellino. La pattuglia della locale Stazione era impegnata in località Pennini, unitamente ai colleghi della Sezione Operativa, nell’ambito di un quotidiano servizio ... anteprima24

wam_the : Avellino, spaccio di droga: arrestato 35enne bloccato in località Pennini - puntomagazine : Sequestrati, dai Militari dell’Arma, tre etti di hashish #news #Carabinieri #Avellino -