Australian Open 2020: Novak Djokovic, è ottava finale a Melbourne. Roger Federer sconfitto in tre set (Di giovedì 30 gennaio 2020) Novak Djokovic conquista la sua ottava finale agli Australian Open nell’edizione 2020. Il serbo, numero 2 del mondo e a caccia di un primato nel ranking ATP che arriverebbe in caso di successo finale, sconfigge in semifinale Roger Federer con il punteggio di 7-6 (1) 6-4 6-3. Si tratta della quarta volta consecutiva in cui il sette volte padrone di Melbourne sconfigge lo svizzero, e della ventiseiesima occasione in cui arriva all’ultimo atto di uno dei quattro tornei maggiori. Djokovic attende ora uno tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev, ma dovrà aspettare 24 ore per conoscere il nome del suo avversario di domenica. Questo perché lo Slam di Melbourne è l’unico nel quale le semifinali maschili si giocano in due giorni differenti. Il primo game rivela subito molte difficoltà di Federer, che finisce subito sotto 0-30 e poi 15-40. Djokovic non ... oasport

Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ? #AusOpen, Novak #Djokovic è il primo finalista ?? Battuto Roger #Federer 7-6, 6-4, 6-3 ?… - FOXSportsIT : Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant e trattiene a stento le lacrime prima del match contro Raf… -